Живодерство в Бресте. История продолжается Печать
Скандалы и ЧП
24.12.2016 13:53

Живодерство в Бресте. История продолжается

Казалось бы, страсти с хабаровскими живодерками поутихли. Люди стали забывать о жестоких детях и несчастных животных, переключившись на праздничное новогоднее настроение. Однако в социальной сети Instagram течет своя жизнь, которая периодически врывается в будничные ленты обычных людей.

Так случилось с девушкой Анастасией. Открыв по обыкновению новостную ленту в Instagram, она заметила фотографию незнакомой девушки, которая вызвала у Анастасии пристальное внимание. Перейдя на профиль девушки, именуемой себя Викой, Настя открыла последнюю опубликованную фотографию: на ней запечатлена компания молодых людей с улыбками на лицах, они сидят полукругом, а центре – выпотрошенная собака. Друзья – шесть девушек и один молодой человек - сфотографировались на фоне стены, где кроваво-красным написан следующий слоган: «Все в наших руках». Не побывав на месте лично, трудно утверждать, чем сделана надпись, но по ассоциациям можно подумать, что кровью изувеченного животного. Девушка Вика подписала фотографию: «Отличненько <3», получив на момент обнаружения поста 53 отметки «нравится».

Спустя некоторое время фотография была удалена из профиля Виктории. Остальные ее публикации не вызывают никаких подозрений. Даже наоборот, с каждой фотографии ее профиля на нас смотрит милая молодая девушка.

Найти друзей-живодеров будет несложно. Данные Виктории уже известны, а выйти на соучастников труда не составит. Таким образом, уголовный архив пополнится еще семью делами за жестокое обращение с животными. Все-таки не зря зоозащитники ратовали за ужесточение 245 статьи УК РФ.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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