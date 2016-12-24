В Башкирии произошел взрыв военного склада Печать
Скандалы и ЧП
24.12.2016 14:57

В Башкирии произошел взрыв в воинской части

На территории бывшего военного склада в башкирском поселке Урман прогремел взрыв. Есть погибшие.

Случай произошел 24 декабря утром в поселке Урман Инглинского района. На пуль МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о взрыве на территории бывшей воинской части.

Как сообщается в пресс-службе МЧС, в результате происшествия есть пострадавшие. Однако точное число пока не уточняется. По предварительным данным погибли 2 мужчин.

Следственный комитет по Республике Башкортостан начал проверку по данному факту. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по республике Светлана Абрамова агентству «Интерфакс».

Согласно местным СМИ, погибшими могли быть так называемые «черные копатели». Мужчины незаконно проникли на территорию бывшего арсенала, чтобы найти старые снаряды и сдать их на металлолом.

Все подробности происшествия пока уточняются.

Отметим, что это не первый случай взрыва на складе в поселке Урман. Летом прошлого года компания из четырех человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, проникла на территорию воинской части. Чтобы отвлечь охрану, ребята решили поджечь немного пороха. Они ссыпали его рядом с неразорвавшимся снарядом и подожгли. В результате на территории склада сдетонировало более 30 снарядов.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «Вконтакте»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru