В Краснодарском крае разбился военный самолет

Сегодня утром после взлета из аэропорта города Адлер, где производилась дозаправка, самолет министерства обороны Ту-154 пропал с радаров.

На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Среди них были военнослужащие, а также артисты ансамбля им. Александрова и представители российских СМИ. Самолет летел в Сирию, чтобы поздравить военных на авиабазе Хмеймим.

Позже обломки самолета были найдены в 1,5 километрах от побережья Сочи и на глубине 50-70 метров.

На данный момент поисково-спасательные работы еще ведутся.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress