Во Фроловском районе в ДТП с КАМАЗом погибли два человека

Около 4 утра 24 декабря на 825 километре автодороги М-6 произошла смертельная авария.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, 51-лений водитель автомобиля Рено не выбрал безопасную дистанцию и на скорости влетел в КАМАЗ, который шел впереди.

В результате аварии на месте происшествия скончались два пассажира Рено. Еще один пассажир и водитель легковушки были доставлены в ближайшую больницу.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress