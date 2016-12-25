Во Фроловском районе в ДТП с КАМАЗом погибли два человека

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Около 4 утра 24 декабря на 825 километре автодороги М-6 произошла смертельная авария.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, 51-лений водитель автомобиля Рено не выбрал безопасную дистанцию и на скорости влетел в КАМАЗ, который шел впереди.
В результате аварии на месте происшествия скончались два пассажира Рено. Еще один пассажир и водитель легковушки были доставлены в ближайшую больницу.
Юлия Соболева
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