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|Опубликован список пассажиров и членов экипажа упавшего Ту-154
|Скандалы и ЧП
|25.12.2016 12:25
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Сегодня утром стало известно о крушении самолета Ту-154, принадлежащего министерству обороны. Воздушное судно вылетело из аэропорта Адлера в Сирию и пропало с радаров.
Обломки самолета спасатели обнаружили в 1,5 километрах от побережья Сочи в Черном море. На данный момент ведутся поисково-спасательные операции. По предварительным данным причиной трагедии стала неисправность самолета.
На борту лайнера в момент вылета находился 91 человек, включая членов экипажа.
Состав экипажа: майор Волков Р.В., капитан Ровенский А.С., подполковник Петухов А.Н., капитан Мамонов А.В., старший лейтенант Парикмахеров В.Н., майор Трегубов В.А., старший лейтенант Сушков B.C., старший лейтенант Суханов А.О.
Военнослужащие: гл Халилов В.М., полковник Хасанов А.Б., полковник Ваганов А.И., полковник Иванов А.Ю., подполковник Колосовский А.В., майор Долинский А.И., подполковник Негруб А.Н., капитан Абросимов С.С.
Федеральные государственные гражданские служащие: Губанков А.Н., Бадрутдинова О.Т.
«Ансамбль им. Александрова»: Сонников А.В., Гужова Л.А., Ивашко А.Н., Бродский В.А., Булочников Е.В., Голиков В.В., Осипов Г.Л., Санин В.В., Майоров К.В., Буряченко Б.Б., Бобовников Д.В., Баздырев А.К., Белоножко Д.М., Бесчасинов Д.А., Васин М.А., Георгиян А.Т., Давиденко К.А., Денискин С.И., Журавлев П.В., Закиров P.P., Иванов М.А., Иванов А.В., Котляр С.А., Кочемасов А.С., Кривцов А.А., Литвяков Д.Н., Мокриков А.О., Моргунов А.А., Насибулин Ж.А., Новокшанов Ю.М., Поляков В.В., Савельев А.В., Соколовский А.В., Тарасенко А.Н., Трофимов А.С., Узловский А.А., Халимон B.JI., Штуко А.А., Крючков И.А., Ермолин В.И., Быков C.JI., Колобродов К.А.,Корзанов О.В., Ларионов И.Ф., Ляшенко К.И., Михалин В.К.,ст.с-т Попов В.А., Разумов А.А., Серов А.С., Шахов И.В., Арчукова А.А., Гильманова P.P., Игнатьева Н.В., Клокотова М.А., Корзанова Е.И., Пырьева Л.А., Сатарова В.И., Трофимова Д.С., Хорошова Л.Н., Цвиринько А.И., Шагун О.Ю., Гурар Л.И., Сулейманов Б.Р., Столяр И.В.
По сообщению минобороны на борту также находилась глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза».
Как сообщает МЧС России, в настоящее время в акватории Черного моря работают местные спасатели. Кроме того, в ближайшее время в Краснодарский край отправится борт МЧС со специалистами по глубоководным погружениям.
Юлия Соболева
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