Божена Рынска порадовалась гибели сотрудников НТВ

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|Скандалы и ЧП
|25.12.2016 14:31
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На своей странице в социальной сети Facebook скандальная журналистка решила прокомментировать трагедию, которая произошла сегодня с российским самолетом Ту-154, на борту которого находились корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов НТВ.
В своем сообщении она выразила сожаление по поводу смерти участников ансамбля им. Александрова и Елизаветы Глинки и поглумилась над сотрудниками телеканала.
— Нет бы весь борт НТВ.... ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему? — съязвила Божена.
Более того, в комментариях под постом Божена пожелала журналистам умереть в мучениях.
- Радоваться смерти негодяев, которые меня травили, это правильно и здорово. И гибель каждого врага это подарок для меня. Жаль невинных артистов. А эти пусть дохнут в страшных мучениях, - сказала она.
Отметим, что Божена из-за своего скандального поведения является довольно популярной в сети. На данный момент на ее страницу подписано почти 200 тысяч человек.
Удивительно, что на такое шокирующее заявление пока никак не отреагировал Роскомнадзор, который обычно тщательно следит за появлением разжигающих материалов в СМИ. А ведь количество читателей Божены никак не уступает многим российским федеральным изданиям.
Кроме того, непонятна позиция социальной сети Facebook. Когда Мария Захарова выложила на своей страничке неоднозначную картинку про убийство российского посла Карлова, то уже через пару часов она была удалена администраторами. А высказывания Божены до сих пор размещены в открытом доступе.
Юлия Соболева
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