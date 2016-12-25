Божена Рынска порадовалась гибели сотрудников НТВ Печать
Скандалы и ЧП
25.12.2016 14:31

Божена Рынска порадовалась гибели сотрудников НТВ

Российская журналистка Божена Рынска поблагодарила бога за смерть съемочной группы НТВ в авиакатастрофе Ту-154.

На своей странице в социальной сети Facebook скандальная журналистка решила прокомментировать трагедию, которая произошла сегодня с российским самолетом Ту-154, на борту которого находились корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов НТВ.

В своем сообщении она выразила сожаление по поводу смерти участников ансамбля им. Александрова и Елизаветы Глинки и поглумилась над сотрудниками телеканала.

Нет бы весь борт НТВ.... ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему? — съязвила Божена.

Божена Рынска порадовалась гибели сотрудников НТВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более того, в комментариях под постом Божена пожелала журналистам умереть в мучениях.

- Радоваться смерти негодяев, которые меня травили, это правильно и здорово. И гибель каждого врага это подарок для меня. Жаль невинных артистов. А эти пусть дохнут в страшных мучениях, - сказала она.

Отметим, что Божена из-за своего скандального поведения является довольно популярной в сети. На данный момент на ее страницу подписано почти 200 тысяч человек.

Удивительно, что на такое шокирующее заявление пока никак не отреагировал Роскомнадзор, который обычно тщательно следит за появлением разжигающих материалов в СМИ. А ведь количество читателей Божены никак не уступает многим российским федеральным изданиям.

Кроме того, непонятна позиция социальной сети Facebook. Когда Мария Захарова выложила на своей страничке неоднозначную картинку про убийство российского посла Карлова, то уже через пару часов она была удалена администраторами. А высказывания Божены до сих пор размещены в открытом доступе.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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Комментарии   

 
0 #1 Аа 25.12.2016 15:11
Дик Котов, безусловно, публично выражать радость, что вот в авиакатастрофе кто-то погиб, кого так ненавнедопустим ое содержимоешь ,даже если он как бы был один или с еще группой врагов - это в моей системе координат рассматривается как объявление войны. Это везде так рассматривают и пофиг, здоров такой или нет. Но Божена Рынска подчеркнула, что в отношении погибших представителей изданий авиакатастрофу рассматривает как некое возмездие за издевательства. Тут вопрос не совсем такой однозначный, как многим хочется это нам представлять - вот в этой части надо бы посмотреть, что где не так. Террористами тоже не просто так становятся, кто-то же их к этому подводит
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+1 #2 Миша 25.12.2016 15:16
Просто тварь
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+1 #3 Вася 25.12.2016 15:16
вот же тварь какая, просто слов нет!
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