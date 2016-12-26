Сегодня новогодние мероприятия в садах и школах Волгоградской области будут отменены Печать
Скандалы и ЧП
26.12.2016 09:40

Сегодня новогодние мероприятия в садах и школах Волгоградской области будут отменены

26 декабря объявлено днем траура по погибшим в сочинской авиакатастрофе, в связи с этим все праздничные Елки перенесут на другой день.

Вчера Владимир Путин объявил о проведении 26 декабря общенационального траура по погибшим от крушения самолета в Краснодарском крае. В связи с этим Администрация Волгоградской области распорядилась в этот день отменить все увеселительные мероприятия на территории региона.

Напомним, что вчера неподалеку от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны Ту-154, который вылетел из Адлера в Сирию. На борту воздушного судна находилось 92 человека, в том числе и волгоградцы.

По состоянию на 8-00 по московскому времени спасателям удалось обнаружить только 11 тел. Военный спецборт уже доставил их в Москву на опознание.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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