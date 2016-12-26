В Городищенском районе насмерть сбили двух пешеходов Печать
Скандалы и ЧП
26.12.2016 10:19

В Городищенском районе насмерть сбили двух пешеходов

Водитель на автомобиле «Фиат» сбил местных жителей, переходящих в неположенном месте.

Вчера на 932 километре автодороги М-6 «Каспий» 45-летний водитель на автомобиле марки «Фиат Дукато» насмерть сбил двух пешеходов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, 46-летний мужчина и 41-летняя женщин переходили дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП от полученных травм пара скончалась на месте происшествия.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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