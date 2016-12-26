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|Четверо жителей Подмосковья через интернет сбывали боевое оружие
|Скандалы и ЧП Главные новости
|26.12.2016 11:05
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на МВД России, злоумышленники переделывали и восстанавливали боевое оружие, а затем, посредством сети Интернет, находили покупателей.
"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и УУР ГУ МВД России по Московской области задержали подозреваемых в незаконном хранении и сбыте оружия, боеприпасов и средств поражения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемыми оказались жители Подмосковья в возрасте от 30 до 40 лет, один из которых ранее судим. По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По словам Ирины Волк, при проведении обысков по местам проживания задержанных, полицейские обнаружили и изъяли: свыше 25 единиц огнестрельного оружия, из них: 2 пулемета и миномет, а также 9 выстрелов к подствольному гранатомету, 4 артиллерийских снаряда 75 мм, 7 гранат и 940 единиц боеприпасов различного калибра.
Помимо этого, на территории Московской области полицейские ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению и переделке боевого оружия.
В настоящее время устанавливаются все соучастники преступления, выявляются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также проводится экспертиза с целью установления пригодности к стрельбе изъятого оружия.
Надира Коннова
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