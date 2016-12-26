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|Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют три вокзала
|Скандалы и ЧП Главные новости
|26.12.2016 12:38
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на федеральные СМИ, оперативные службы выехали в центр Москвы на Комсомольскую площадь после того, как поступила информация об угрозе взрыва на территории Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов.
В настоящее время кинологи с собаками обследуют территорию. Принято решение об эвакуации людей с трёх вокзалов, сообщает "Лайф".
Анна Павлова
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