Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют три вокзала Печать
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26.12.2016 12:38

Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют три вокзала

Поступила информация об угрозе взрыва на территории Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на федеральные СМИ, оперативные службы выехали в центр Москвы на Комсомольскую площадь после того, как поступила информация об угрозе взрыва на территории Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов.

В настоящее время кинологи с собаками обследуют территорию. Принято решение об эвакуации людей с трёх вокзалов, сообщает "Лайф".

Анна Павлова
ФОТО: globallookpress

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