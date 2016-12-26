Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют три вокзала

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на федеральные СМИ, оперативные службы выехали в центр Москвы на Комсомольскую площадь после того, как поступила информация об угрозе взрыва на территории Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов.

В настоящее время кинологи с собаками обследуют территорию. Принято решение об эвакуации людей с трёх вокзалов, сообщает "Лайф".

Анна Павлова

ФОТО: globallookpress