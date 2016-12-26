В Волгограде разыскивают убийцу сожженной женщины Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.12.2016 13:22

В Волгограде разыскивают убийцу сожженной женщины

Полиция разыскивает подозреваемую в убийстве, которое было совершено в Советском районе в конце октября.

28 октября в квартире дома по улице Логовской после тушения пожара спасатели обнаружили тело 46-летней женщины. Изначально была выдвинута версия, что причиной гибели волгоградки явился пожар, однако впоследствии было установлено, что смерть носит криминальный характер.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду, у погибшей была похищена банковская карта. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент того, как неизвестная женщина сняла с карты погибшей денежные средства.

Правоохранители обращаются ко всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении женщины, снимавшей наличность, сообщить об этом в полицию.

Надира Коннова
ФОТО: пресс-служба Управления МВД России по Волгограду

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