Поисковая группа обнаружила на дне Черного моря обломки Ту-154 Печать
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26.12.2016 13:32

Поисковая группа обнаружила на дне Черного моря обломки Ту-154

Сканер одного из судов, задействованных в поиске Ту-154 в Черном море, обнаружил на дне объект.

Водолазы нашли на дне Черного моря обломки и сейчас спускаются к ним. Есть вероятность, что они принадлежат разбившемуся Ту-154. Обнаружил обломки сканер одного из судов, задействованных в поиске самолета.

Объект зафиксирован в полутора километрах от берега.  По очертаниям он схож с фюзеляжем самолета. Отмечается, что он глубоко погружен в ил, сообщает "СоцИнформБюро"

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress

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