Поисковая группа обнаружила на дне Черного моря обломки Ту-154

Водолазы нашли на дне Черного моря обломки и сейчас спускаются к ним. Есть вероятность, что они принадлежат разбившемуся Ту-154. Обнаружил обломки сканер одного из судов, задействованных в поиске самолета.

Объект зафиксирован в полутора километрах от берега. По очертаниям он схож с фюзеляжем самолета. Отмечается, что он глубоко погружен в ил, сообщает "СоцИнформБюро"

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress