Зона поисковой операции в районе крушения Ту-154 расширена. ВИДЕО

Группировку, задействованную в поисковых работах, увеличили, и сейчас ее общая численность составляет около 3,5 тысяч человек и 200 единиц техники - это силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края, сообщает "СоцИнформБюро".

По словам начальника управления Центра Лидер МЧС России Петра Гриценко, в районе крушения самолёта работают 39 морских, 32 воздушных судов, а также в поисках задействованы беспилотники. Кроме того, в акватории Черного моря для проведения подводных работ привлечены водолазы со специализированным оборудованием. Поиск обломков самолетов на дне обследуют глубоководные управляемые робототехнические комплексы, а также гидролокаторы бокового обзора.

Психологи МЧС России во взаимодействии с коллегами из других ведомств продолжают работать с родственниками и близкими погибших в авиакатастрофе. Специалисты чрезвычайного ведомства работают в Москве, Сочи, а также принимают звонки по "Горячей линии".

Между тем, институт космических исследований РАН опубликовал радиолокационное изображение зоны крушения российского самолёта Ту-154 под Сочи.

В сообщении, опубликованном на сайте института, говорится: "Публикуем радиолокационное изображение района катастрофы самолёта Ту-154, произошедшей 25 декабря 2016 года в районе Сочи (Краснодарский край). Изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому (местному) времени".

Надира Коннова

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