Нескольких погибших пассажиров Ту-154 найдены в спасательных жилетах Печать
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26.12.2016 15:56

Нескольких погибших пассажиров Ту-154 найдены в спасательных жилетах

Нескольких пассажиров Ту-154, который потерпел крушение в Черном море, обнаружили в спасательных жилетах.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на источник РИА Новости, "люди готовились к эвакуации". При этом источник не уточнил, о каких именно пассажирах ведется речь — о тех, кто был найден на поверхности воды или о тех, которых спасатели обнаружили в фюзеляже, ранее обнаруженном на глубине 25 метров. При этом источник рассказал, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были найдены спасателями.

В МЧС уточнили, что ранее был обнаружен не фюзеляж самолета, а всего лишь "крупные обломки". Их зафиксировал на дне сканер одного из судов, задействованных в поиске Ту-154 в Черном море.

Поисковая операция в районе крушения самолёта в настоящее время продолжается. Численность группировки, задействованной в поисковых работах, увеличена, и сейчас составляет около 3,5 тысяч человек и 200 единиц техники - это силы и средства МЧС России, Росавиации, Министерства обороны, Пограничного управления ФСБ России, Росморречфлота, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края.

Надира Коннова

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