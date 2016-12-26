ФСБ представила 4 основные версии крушения Ту-154

Сегодня Федеральная служба безопасности опубликовала данные об основных версиях случившегося.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФСБ, признаков совершения на борту самолета террористического акта или диверсии не наблюдается.

Спецслужбы придерживаются следующих версий: попадание в двигатель посторонних предметов, плохое качество топлива, повлекшее поломку или отказ двигателя, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Также сообщается, что ФСБ удалось найти очевидцев трагедии падения авиалайнера, а также записи видеорегистратора, которые уже переданы следствию.

Сейчас на месте крушения работают спасатели. Согласно отчету министерства обороны, по состоянию на 15-00 спасателям удалось обнаружить два механизма управления самолетом и 11 тел.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress