ФСБ представила 4 основные версии крушения Ту-154 Печать
Скандалы и ЧП
26.12.2016 16:43

ФСБ представила 4 основные версии крушения Ту-154

Служба безопасности опубликовала возможные причины падения самолета в Краснодарском крае.

Сегодня Федеральная служба безопасности опубликовала данные об основных версиях случившегося.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФСБ, признаков совершения на борту самолета террористического акта или диверсии не наблюдается.

Спецслужбы придерживаются следующих версий: попадание в двигатель посторонних предметов, плохое качество топлива, повлекшее поломку или отказ двигателя, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Также сообщается, что ФСБ удалось найти очевидцев трагедии падения авиалайнера, а также записи видеорегистратора, которые уже переданы следствию.

Сейчас на месте крушения работают спасатели. Согласно отчету министерства обороны, по состоянию на 15-00 спасателям удалось обнаружить два механизма управления самолетом и 11 тел.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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