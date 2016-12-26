Набирает обороты петиция за выдворение Божены Рынску из страны

Причиной появления петиции стало то, что российская журналистка Божена Рынска поблагодарила бога за смерть съемочной группы НТВ в авиакатастрофе Ту-154.

На своей странице в социальной сети Facebook скандальная журналистка 25 декабря прокомментировала трагедию, произошедшую в воскресенье с российским самолетом Ту-154, на борту которого находились, в числе 92 погибших, сотрудники НТВ: корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

В своем сообщении Рынска выразила сожаление по поводу смерти участников ансамбля им. Александрова и Елизаветы Глинки, не забыв при этом зло поглумиться над сотрудниками телеканала НТВ.

"Весь ансамбль Александрова... весь! Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", — написала Рынска.

В комментариях под постом Рынска пожелала журналистам умереть в муках.

Петиция была написана сразу после высказывания журналистки и сразу вызвала активный сбор подписей. На момент публикации инициативу поддержали 9740 участников. Хочется отметить, что популярность петиции столь высока, что количество подписавшихся буквально увеличивается на глазах. При этом пользователи оставляют свои комментарии, которые говорят о многом.

- Такие публичные "люди" не должны носить гордое имя Я РУССКИЙ... ВОН ИЗ РОССИИ!!!

- Пусть ненавидит Россию из-за границы. Там и единомышленников больше.

- Такие люди не должны являться гражданами моей страны!

- У гражданина России не может быть столько ненависти к людям. Однозначно лишить гражданства и выдворить из страны пешком, предварительно вымазать дегтем!