В Волгограде сбили ребёнка на пешеходном переходе Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.12.2016 10:34

В Волгограде сбили ребёнка на пешеходном переходе

ДТП, которое устроил автолихач, произошло минувшим вечером в Кировском районе города.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 26 декабря в 17:45 36-летний мужчина за рулём автомобиля «KIA Rio» двигался по улице 64-й Армии в направлении к Советскому району.

Напротив дома № 141А по улице 64-й Армии водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 9-летнего ребёнка, который в этот момент переходил дорогу по «зебре» на зелёный свет.

В результате ДТП школьник получил травмы и был госпитализирован.

В отношении водителя проводится проверка.

Следует отметить, по данным статистики ГИБДД, наезд на пешеходов является самым распространенным видом ДТП на дорогах России. При этом, чаще всего пешеходов сбивают именно на «зебре», нежели в любом другом месте на дороге. Большинство из таких пострадавших – дети.

Лилия Финько

 

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