Уголовное дело Олега Михеева передано в суд Советского района Печать
Скандалы и ЧП
27.12.2016 10:52

Уголовное дело Олега Михеева передано в суд Советского района

Генпрокуратура завершила рассмотрение дела о «Волгопромбанке» экс-руководителя волгоградского отделения партии «Справедливая Россия» Олега Михеева.

26 декабря Генеральная прокуратура передала в суд Советского района Волгограда уголовное дело Олега Михеева по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2007 году Михеев, являясь председателем совета директоров «Волгопромбанк», решил завладеть денежными средствами банка. Для этого он оформил с подконтрольными ему юридическими лицами фиктивные договоры, согласно которым он обязался погасить кредитную задолженность указанных предприятий перед банком в размере более 1,4 млрд рублей.

В 2011 году Олег Михеев направил в суд искового заявления о взыскании с ОАО «Промсвязьбанк», как правопреемника ОАО АКБ «Волгопромбанк», денежных средств в размере 2,1 млрд рублей.

Однако завладеть деньгами ему не удалось, так как в удовлетворении искового заявления суд отказал, признав задолженность мнимой.

Напомним, что Олег Михеев является фигурантам еще одного дела о незаконном завладении имуществом «Волгоградского моторостроительного завода». Звершение расследования этого дела планируется на 16 января.

Юлия Соболева
Фото: Следственный комитет РФ

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru