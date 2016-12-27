Уголовное дело Олега Михеева передано в суд Советского района

26 декабря Генеральная прокуратура передала в суд Советского района Волгограда уголовное дело Олега Михеева по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2007 году Михеев, являясь председателем совета директоров «Волгопромбанк», решил завладеть денежными средствами банка. Для этого он оформил с подконтрольными ему юридическими лицами фиктивные договоры, согласно которым он обязался погасить кредитную задолженность указанных предприятий перед банком в размере более 1,4 млрд рублей.

В 2011 году Олег Михеев направил в суд искового заявления о взыскании с ОАО «Промсвязьбанк», как правопреемника ОАО АКБ «Волгопромбанк», денежных средств в размере 2,1 млрд рублей.

Однако завладеть деньгами ему не удалось, так как в удовлетворении искового заявления суд отказал, признав задолженность мнимой.

Напомним, что Олег Михеев является фигурантам еще одного дела о незаконном завладении имуществом «Волгоградского моторостроительного завода». Звершение расследования этого дела планируется на 16 января.

Юлия Соболева

Фото: Следственный комитет РФ