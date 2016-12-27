За ночь спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в авиакатастрофе Ту-154

В течении ночи с 26 на 27 декабря специалистам поисково-спасательной службы удалось обнаружить на глубине 17 метров бортовой самописец. В ближайшее время он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил для расшифровки.

Кроме того, водолазы обнаружили и подняли на борт тело еще одного погибшего. В ближайшее время он будет доставлен в Москву для опознания родственниками.

Всего на данный момент обнаружено 12 лет и 156 фрагментов самолета. Один пассажир Ту-154 уже опознан родственниками.

Поисковые работы в районе Сочи продолжаются. Для операции задействовано 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов.

Пока спецслужбы придерживаются следующих версий произошедшего: попадание в двигатель посторонних предметов, плохое качество топлива, повлекшее поломку или отказ двигателя, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Напомним, что 25 декабря неподалеку от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны Ту-154, который вылетел из Адлера в Сирию. На борту воздушного судна находилось 92 человека, в том числе и волгоградцы.

Юлия Соболева

Фото: Министерство обороны