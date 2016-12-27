В Якутии вахтовики-живодеры издевались над диким медведем Печать
Скандалы и ЧП
27.12.2016 13:06

В Якутии вахтовики издевались над диким медведем

Прокуратура Якутии начала проверку видеозаписи, на которой мужчины на грузовиках давят колесами животное.

Несколько дней назад в социальных сетях появился шокирующий ролик. На нем вахтовики из Якутии под крики «Дави его!» несколько раз переезжают дикого медведя на грузовиках «Урал».

Данный ролик вызвал бурю негодования среди пользователей социальных сетей и получил широкую огласку в местных СМИ.
В результате данным видеороликом заинтересовалась прокуратура и минприроды Якутии. Сейчас по факту издевательства над животным проводится проверка.

Согласно законодательству, за данное преступление вахтовиков могут наказать штрафом до 300 тысяч, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
В прошлом году россиян шокировало видео, на котором полярники с острова Врангеля, накормив медведицу взрывчаткой, весело наблюдают за ее смертью.

Отметим, что недавно на большой пресс-конференции с президентом журналисты предложили создать уполномоченного по правам животных и ужесточить наказания для живодеров.

Данное предложение было внесено в связи с участившимися случаями издевательствами над животными и широкого резонанса дела о хабаровских живодерках. Однако пока никаких мер по урегулированию ситуации правительство не предприняло.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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