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|Ту-154 стал четвертым самолетом, разбившимся в Сочи
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|27.12.2016 15:06
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Как сообщает "СоцИнформБюро", первая трагедия произошла 44 года назад, а именно, 1 октября 1972 года. Самолет Ил-18 вылетел из Сочи в сторону Москвы, однако до конечной точки так и не долетел. Лайнер спустя короткое время после взлета упал в воду на глубину 1 000 метров. Из-за сложного рельефа дна обломки самолета достать не удалось. Причины падения судна так и остались невыясненными. На борту самолета находились 109 человек, все они погибли.
Спустя 29 лет случилась следующая трагедия. 4 октября 2001 года в акваторию моря упал Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс из Тель-Авива в Новосибирск. Траектория полета проходила как раз над Черным морем. В это самое время в Крыму велись учения противовоздушной обороны, и украинские военные совершили непоправимую ошибку: выпущенная ракета сбила не тот объект. Самолет упал вблизи Сочи. В той трагедии погибли 74 человека.
10 лет назад, 3 мая 2006 года, произошла третья катастрофа. Заходя на посадку в аэропорт Сочи, упал летевший из Еревана самолет. Причина трагедии - ошибка пилота. Из-за резко изменившихся погодных условий, диспетчер дал указание экипажу заходить на второй круг, однако пилот совершил непоправимую ошибку. Тот роковой день лишил жизни 113 человек.
Последняя катастрофа случилась два дня назад. Авиакатастрофа унесла жизни 92 человек. Причины крушения Ту-154 еще предстоит выяснить.
Надира Коннова
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