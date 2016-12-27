В Москве эвакуировали крупный торговый центр

По сообщениям очевидцев, людей вывели на улицу из торгового центра "Звездочка", расположенного у станции метро "Юго-Западная". К зданию ТЦ прибыли сотрудники экстренных служб, которые начали проверять все помещения здания. Оказалось, что один из покупателей оставил в торговом центре портфель, который показался подозрительным.

Кинологи исследовали содержимое и не нашли в нем ничего опасного. В настоящее время ТЦ "Звездочка" возобновил свою работу.

Анна Павлова

ФОТО: Официальный сайт ТЦ "Звездочка"