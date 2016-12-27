

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в момент раздачи напитка началась страшная давка. В тесной толкотне оказались зажатыми все: взрослые, дети и сами организаторы праздника. Некоторые взрослые сажали детей на плечи. В толпе слышатся крики восторга вперемешку с отчаянием выбраться из тесноты.

- Назад, немножко назад. На всех хватит подарков, - пытался успокоить разъярённую толпу испуганный Дед Мороз.

Но его мало кто послушал, кольцо окружения сжималось всё плотнее, и как только рука Деда Мороза опустилась в мешок за бесплатным напитком, все, как по команде, протянули руку воздающему газированное подаяние.

Есть ли пострадавшие в борьбе за банку кока-колы не сообщается, но, судя по видеоролику, отдавленные ноги в тот вечер были у многих.

Следует отметить, что подобные инциденты периодически возникают в России, которые вызывают большое сомнение, что голодные годы остались в далёком прошлом.

Так, в августе этого года жители Нижнекамска устроили большую толкучку в желании получить бесплатное мороженое. Весной 2015 стало известно о давке в Москве при раздаче большого кулича на Пасху. А в феврале 2015 года в Ставрополе произошла давка в попытке ухватить куски блинов, подававшихся на лопатах.