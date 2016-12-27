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|27.12.2016 15:53
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- Назад, немножко назад. На всех хватит подарков, - пытался успокоить разъярённую толпу испуганный Дед Мороз.
Но его мало кто послушал, кольцо окружения сжималось всё плотнее, и как только рука Деда Мороза опустилась в мешок за бесплатным напитком, все, как по команде, протянули руку воздающему газированное подаяние.
Есть ли пострадавшие в борьбе за банку кока-колы не сообщается, но, судя по видеоролику, отдавленные ноги в тот вечер были у многих.
Следует отметить, что подобные инциденты периодически возникают в России, которые вызывают большое сомнение, что голодные годы остались в далёком прошлом.
Так, в августе этого года жители Нижнекамска устроили большую толкучку в желании получить бесплатное мороженое. Весной 2015 стало известно о давке в Москве при раздаче большого кулича на Пасху. А в феврале 2015 года в Ставрополе произошла давка в попытке ухватить куски блинов, подававшихся на лопатах.
Лилия Финько
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