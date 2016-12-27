МВД по городу Сочи передало с суд уголовное дело по факту кражи автобуса марки Mercedes.

В полицию Лазаревского района Сочи с заявлением об угоне автобуса обратился местный житель. Он сообщил, что припарковал свой транспорт на территории стройки, оставив ключи в замке зажигания, после чего автобус пропал.

В ходе оперативных мероприятий удалось установить личность угонщика. Им казался 33-летний уроженец Волгограда.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по городу Сочи, мужчина украл автобус и выехал на нем в Волгодонск. Там он спрятал его в боксе местного автосервиса, чтобы потом продать. Общая стоимость транспорта составляет около 2 миллионов рублей.

В результате в отношении волгоградца было заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». За данное правонарушение ему грозит до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время волгоградец предстанет перед судом города Сочи.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress