Злоумышленник ворвался в цветочный магазин с перцовым баллончиком и похитил телефон Печать
Скандалы и ЧП
27.12.2016 17:42

Злоумышленник ворвался в цветочный магазин с перцовым баллончиком и похитил телефон

Сотрудники МВД задержали неоднократно судимого волгоградца за кражу мобильного.

26 декабря в обеденное время в полицию Ворошиловского района обратилась сотрудница цветочной мастерской. Она сообщила, что в торговый павильон на улице Елецкой ворвался неизвестный. Применив газовый баллончик, злоумышленник похитил мобильный телефон, после чего скрылся.

В ходе оперативных мероприятий полиции удалось задержать грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель, который недавно вернулся из тюрьмы.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, т.е. нападение в целях хищения имущества чужого имущества, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

За похищенный телефон мужчину ждет тюремный срок до 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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