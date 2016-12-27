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|Злоумышленник ворвался в цветочный магазин с перцовым баллончиком и похитил телефон
|Скандалы и ЧП
|27.12.2016 17:42
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26 декабря в обеденное время в полицию Ворошиловского района обратилась сотрудница цветочной мастерской. Она сообщила, что в торговый павильон на улице Елецкой ворвался неизвестный. Применив газовый баллончик, злоумышленник похитил мобильный телефон, после чего скрылся.
В ходе оперативных мероприятий полиции удалось задержать грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель, который недавно вернулся из тюрьмы.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, т.е. нападение в целях хищения имущества чужого имущества, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
За похищенный телефон мужчину ждет тюремный срок до 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.
Юлия Соболева
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