В Бурятии ротвейлер насмерть загрыз ребёнка



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления СК, после сообщения о нападении животного на место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции. За забором дома находилась агрессивная собака, которая не давала пройти в дом и оказать помощь ребёнку.

Полицейские приняли решение убить ротвейлера. После того, как прибывшие смогли попасть в помещение, было найдено тело 5-летней девочки с рваными ранами.

По данным следствия, мать погибшего ребёнка около месяца назад решила взять у знакомых взрослого ротвейлера. Сегодня утром женщина ушла на работу, оставив девочку со старшей дочерью.

По неизвестным причинам, собака напала на младшую из сестёр, когда та вышла во двор. В результате нападения ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту трагедии организована доследственная проверка, в результате которой будет принято правовое решение.



По словам эпидемиолога центра госсанэпиднадзора Людмилы Цвиль, только в Москве каждый год около 30 тысяч человек становятся жертвами нападения собак. В большинстве случаев нападают не бездомные, а домашние собаки.

Кинолог с 20-летним стажем Галина Сергеева заявляет, что в случае нападений домашних животных виноваты их владельцы.

«Многие заводят собак, не понимая всей ответственности, думая, что животное будет расти само собой, как трава. А между тем некоторые породы очень агрессивны и требуют особого воспитания», - отметила специалист.



Лилия Финько