Следователи установили новых очевидцев катастрофы Ту-154

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на СК России, следователи допросили новых свидетелей авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. В частности, был установлен и допрошен человек, снявший произошедшее на видео

В сообщении, размещенном на официальном сайте следственного комитета говорится, что "установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море".

Кроме того, в ведомстве отметили, что помимо этой видеозаписи следователи изъяли записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, а затем его последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля пассажирами самолета.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. Лайнер пропал с радаров спустя 2 минуты после вылета из аэропорта Адлера. Там борт проходил дозаправку на пути в сирийскую Латакию. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека — военнослужащие, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты трех российских телеканалов, а также глава фонда "Справедливая помощь»" Елизавета Глинка.

Надира Коннова

ФОТО: СК России