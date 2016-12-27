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|Минобороны огласило первичный анализ данных черного ящика Ту-154
|Скандалы и ЧП Главные новости
|27.12.2016 22:48
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу ведомства, в ЦНИИ ВВС в настоящий момент ведется расшифровка магнитного носителя бортового самописца.
"Согласно первичному анализу данных с бортового самописца, сужается перечень вероятных причин крушения самолета", - заявили в Минобороны.
Оборонное ведомство не указывает конкретных причины катастрофы. Выводы еще предстоит сделать госкомиссии после изучения всех возможных факторов.
Во вторник, 27 декабря, основной бортовой самописец потерпевшего в Сочи крушения Ту-154 доставили Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах. Его удовлетворительное состояние позволило довольно быстро расшифровать данные. Как ранее сообщили СМИ, последними словами пилотов Ту-154 стали "Закрылки, с*ка!" и "Командир, падаем!".
Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты трех российских телеканалов, а также глава фонда "Справедливая помощь»" Елизавета Глинка. Не выжил никто.
В настоящее время работы по обследованию района авиакатастрофы Ту-154 продолжаются, причем без снижения темпов и интенсивности. В основном секторе поиск продолжают вести работы 98 водолазов и 14 различных глубоководных аппаратов. Кроме того, с воздуха надводная обстановка непрерывно отслеживается вертолетами Ми-8 и беспилотными летательными аппаратами "Гранат-4" и "Орлан-10".
Подводные аппараты на удалении 1600 и 4500 метров обнаружили еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета. Среди них – стойка шасси, двигатель и элементы обшивки самолета. Сейчас их готовят к подъему и доставке на берег.
Надира Коннова
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