Минобороны огласило первичный анализ данных черного ящика Ту-154

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу ведомства, в ЦНИИ ВВС в настоящий момент ведется расшифровка магнитного носителя бортового самописца.

"Согласно первичному анализу данных с бортового самописца, сужается перечень вероятных причин крушения самолета", - заявили в Минобороны.

Оборонное ведомство не указывает конкретных причины катастрофы. Выводы еще предстоит сделать госкомиссии после изучения всех возможных факторов.

Во вторник, 27 декабря, основной бортовой самописец потерпевшего в Сочи крушения Ту-154 доставили Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах. Его удовлетворительное состояние позволило довольно быстро расшифровать данные. Как ранее сообщили СМИ, последними словами пилотов Ту-154 стали "Закрылки, с*ка!" и "Командир, падаем!".

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты трех российских телеканалов, а также глава фонда "Справедливая помощь»" Елизавета Глинка. Не выжил никто.

В настоящее время работы по обследованию района авиакатастрофы Ту-154 продолжаются, причем без снижения темпов и интенсивности. В основном секторе поиск продолжают вести работы 98 водолазов и 14 различных глубоководных аппаратов. Кроме того, с воздуха надводная обстановка непрерывно отслеживается вертолетами Ми-8 и беспилотными летательными аппаратами "Гранат-4" и "Орлан-10".

Подводные аппараты на удалении 1600 и 4500 метров обнаружили еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета. Среди них – стойка шасси, двигатель и элементы обшивки самолета. Сейчас их готовят к подъему и доставке на берег.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба Минобороны России