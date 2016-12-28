Спасатели нашли еще три тела на месте крушения Ту-154 Печать
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28.12.2016 09:27

Спасатели нашли еще три тела на месте крушения Ту-154

К настоящему времени общее число обнаруженных жертв авиакатастрофы достигло 15.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на источник "РИА Новости", в районе проведения поисково-спасательной операции в Черном море были обнаружены тела еще трех жертв крушения самолета Ту-154. Уточняется, что вблизи места крушения также обнаружено 223 фрагмента тел.

Накануне вечером спасатели нашли на участке протяженностью 200 м три больших обломка самолета и множество фрагментов тел погибших. Находки были обнаружены на глубине около 20 м на удалении 4,5 км от побережья Сочи.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение рано утром 25 декабря после того, как взлетел с сочинского аэродрома "Адлер". На борту воздушного судна, который следовал в сирийскую Латакию, находилось 92 человека. Все они погибли.

Надира Коннова
ФОТО: globallookpress

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