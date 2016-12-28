В Советском районе дважды сбили пешехода

Вчера около 7 часов вечера в Советском районе произошло смертельное ДТП. Около гипермаркета «Лента» по Университетскому проспекту мужчина переходил дорогу на красный свет, когда его на автомобиле «Ниссан Патфайндер» сбил 67-летний водитель.

От удара пешехода отбросило на проезжую часть прямо под колеса автомобиля «Хендэ Верна».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, от повторного удара мужчина получил сильные травмы и скончался в карете скорой помощи.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»