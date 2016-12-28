СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии Печать
Скандалы и ЧП
28.12.2016 11:17

СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии

Прокуратура, МВД и Следственный комитет подключились к поиску живодеров, которые «Уралами» давили животное.

Следственный комитет по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц».

Напомним, что несколько дней назад в сети Интернет появилось видеозапись из Якутии, на которой мужчины под крики «Дави его!» несколько раз ради забавы переезжают дикого медведя на грузовиках «Урал».

На данный момент следствию удалось установить, что транспортные средства принадлежали организации осуществляющей изучение недр и минерально-сырьевой бары республики Якутия. Осмотр грузовиков уже произведен.

Следственный комитет сообщает, что на видеозаписи присутствуют вахтовики, работающие в Булунском районе. Однако вчера официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что на кадрах запечатлены жители региона.

В любом случае к проверке видеозаписи уже подключились прокуратура и минкомприроды Якутии. Глава региона Егор Борисов также пообещал разобраться в ситуации.

Кроме того, на своей официальной странице глава министерства природных ресурсов России Сергей Донской назвал живодеров негодяями и пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру.

- Будем добиваться, чтобы эти негодяи понесли самое серьезное наказание. Конечно, бурый медведь - это не краснокнижное животное, но такая расправа - иначе не назовешь - от этого не перестает быть уголовным преступлением. Сегодня мы обратимся в генеральную прокуратуру по факту жестокого обращения с животным. За такие преступления должны быть реальные уголовные сроки!!! – прокомментировал Донской.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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