Уголовное дело Олега Михеева передано в суд Советского района
Генпрокуратура завершила рассмотрение дела о «Волгопромбанке» экс-руководителя волгоградского отделе....
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
На сегодняшнем заседании Гордумы Волгограда Андрей Бочаров предложил рассмотреть вопрос о повышении ....
|СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии
|Скандалы и ЧП
|28.12.2016 11:17
|
Следственный комитет по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц».
Напомним, что несколько дней назад в сети Интернет появилось видеозапись из Якутии, на которой мужчины под крики «Дави его!» несколько раз ради забавы переезжают дикого медведя на грузовиках «Урал».
На данный момент следствию удалось установить, что транспортные средства принадлежали организации осуществляющей изучение недр и минерально-сырьевой бары республики Якутия. Осмотр грузовиков уже произведен.
Следственный комитет сообщает, что на видеозаписи присутствуют вахтовики, работающие в Булунском районе. Однако вчера официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что на кадрах запечатлены жители региона.
В любом случае к проверке видеозаписи уже подключились прокуратура и минкомприроды Якутии. Глава региона Егор Борисов также пообещал разобраться в ситуации.
Кроме того, на своей официальной странице глава министерства природных ресурсов России Сергей Донской назвал живодеров негодяями и пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру.
- Будем добиваться, чтобы эти негодяи понесли самое серьезное наказание. Конечно, бурый медведь - это не краснокнижное животное, но такая расправа - иначе не назовешь - от этого не перестает быть уголовным преступлением. Сегодня мы обратимся в генеральную прокуратуру по факту жестокого обращения с животным. За такие преступления должны быть реальные уголовные сроки!!! – прокомментировал Донской.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
12:03
Захар Прилепин проведёт в Волгограде творческий вечер
-
11:53
Предновогодние советы докторов
-
11:35
Скрывавшийся должник и судебный пристав случайно встретились в магазине
-
11:17
СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии
-
10:25
В Советском районе дважды сбили пешехода
-
10:25
Пьяные коммунальщики устроили весёлые игры
-
10:16
Волгоградские автомобилисты организуют новогодний флешмоб
-
09:27
Спасатели нашли еще три тела на месте крушения Ту-154
-
03:27
Криштиану Роналду – игрок года по версии Globe Soccer Awards
-
02:53
Женская «молодежка» начала подготовку к МЧМ – 2017
-
01:03
Сборная России одержала волевую победу над Египтом
-
27.12.2016 23:46
Волгоградское «Динамо» проиграло «Ростов-Дону»
-
27.12.2016 22:48
Минобороны огласило первичный анализ данных черного ящика Ту-154
-
27.12.2016 19:25
Следователи установили новых очевидцев катастрофы Ту-154
Самое читаемое
-
11:17
СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии
-
10:25
В Советском районе дважды сбили пешехода
-
09:27
Спасатели нашли еще три тела на месте крушения Ту-154
-
27.12.2016 22:48
Минобороны огласило первичный анализ данных черного ящика Ту-154
-
27.12.2016 19:25
Следователи установили новых очевидцев катастрофы Ту-154
-
27.12.2016 18:03
В Бурятии ротвейлер насмерть загрыз ребёнка
-
27.12.2016 17:42
Злоумышленник ворвался в цветочный магазин с перцовым баллончиком и похитил телефон
Последние комментарии
-
25 лет назад не стало СССР
-
30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских ... >>
-
-
Божена Рынска порадовалась гибели сотрудников НТВ
-
Надо таких тканей в такой же самолет и в ледовитый океан скинуть!!!! Жаль ее там не было что бы поняла ... >>
-
-
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
-
Набирает обороты петиция за выдворение Божены Рынску из страны