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|Под Волгоградом три женщины и мужчина избили и ограбили пенсионерку в её доме
|Скандалы и ЧП Волгоград
|28.12.2016 12:54
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В полицию обратилась 78-летняя пенсионерка, которая сообщила, что днем 24 декабря текущего года в ее дом ворвались четверо неизвестных, мужчина и три женщины. Неизвестные потребовали отдать сбережения.
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, после того, как женщина ответила отказом, один из злоумышленников стал избивать пенсионерку. Не найдя в доме ценностей, неизвестные похитили 1000 рублей, продукты питания и документы, а затем скрылись с места преступления.
По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Суровикинского района: три женщины в возрасте 20, 24 и 40 лет. Двое из них уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. Четвертый участник преступления также установлен, сейчас сотрудники полиции ведут его розыск.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Теперь злоумышленникам грозит уголовная ответственности в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящее время задержанным избрана мера пресечения в виде ареста.
Надира Коннова
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