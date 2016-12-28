

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы инцидента, водитель «Lexus» неожиданно остановилcя на мосту, вышел из авто и спрыгнул в воду. Событие произошло так быстро, что никто не успел отговорить безумца от рискованного поступка. Многие водители вышли из авто, чтобы понять, куда именно прыгнул человек.

На место выехал госинспектор, обстоятельства инцидента уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.



Лилия Финько