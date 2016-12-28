Автомобилист спрыгнул с моста Волжской ГЭС Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.12.2016 12:51

Автомобилист спрыгнул с моста волжской ГЭ

Инцидент произошёл около часа назад на мосту Волжской ГЭС прямо на глазах у изумлённых водителей.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» очевидцы инцидента, водитель «Lexus» неожиданно остановилcя на мосту, вышел из авто и спрыгнул в воду. Событие произошло так быстро, что никто не успел отговорить безумца от рискованного поступка. Многие водители вышли из авто, чтобы понять, куда именно прыгнул человек.

На место выехал госинспектор, обстоятельства инцидента уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.


Лилия Финько

 

 

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