Сегодня МВД России сообщило о задержании группы преступников, совершившей хищение картин из музея художника Левитана в г. Плесе Ивановской области, а также ряд других преступлений.

По данным следствия, в августе 2014 года три жителя Нижегородской области 33-х и 37-лет вместе с 29-летним гостем из стран Ближнего зарубежья совершили кражу пяти картин Левитана «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы».

В мае 2016 года злоумышленники совершили разбойное нападение на банк Нижнего Новгорода, где похитили около 5 миллионов рублей.

В ноябре 2016 года на одной из трасс Нижегородской области банда совершила нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов СОБР удалось задержать преступников.

При проведении обыска по месту проживания задержанных полиция обнаружила все похищенные картины и больше килограмма кокаина.

На данный момент мужчины взяты под стражу. Полиция проводит дополнительные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего.

Юлия Соболева

Фото: МВД России

Видео: МВД России