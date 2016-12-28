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|Разбой, наркотики и искусство: полиция задержала похитителей картин Левитана
|Скандалы и ЧП
|28.12.2016 13:03
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Сегодня МВД России сообщило о задержании группы преступников, совершившей хищение картин из музея художника Левитана в г. Плесе Ивановской области, а также ряд других преступлений.
По данным следствия, в августе 2014 года три жителя Нижегородской области 33-х и 37-лет вместе с 29-летним гостем из стран Ближнего зарубежья совершили кражу пяти картин Левитана «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы».
В мае 2016 года злоумышленники совершили разбойное нападение на банк Нижнего Новгорода, где похитили около 5 миллионов рублей.
В ноябре 2016 года на одной из трасс Нижегородской области банда совершила нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов СОБР удалось задержать преступников.
При проведении обыска по месту проживания задержанных полиция обнаружила все похищенные картины и больше килограмма кокаина.
На данный момент мужчины взяты под стражу. Полиция проводит дополнительные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего.
Юлия Соболева
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