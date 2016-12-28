Уголовное дело Олега Михеева передано в суд Советского района
Генпрокуратура завершила рассмотрение дела о «Волгопромбанке» экс-руководителя волгоградского отделе....
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
На сегодняшнем заседании Гордумы Волгограда Андрей Бочаров предложил рассмотреть вопрос о повышении ....
|Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе
|Скандалы и ЧП Главные новости
|28.12.2016 13:36
|
Как стало известно "СоцИнформБюро", несколько участников запрещенной в России организации "Правый сектор" уничтожили цветы, оставленные жителями в память о жертвах Ту-154 Минобороны РФ у консульства в Одессе. Все трогательные записки, говорящие о солидарности и скорби, радикалы выбросили в мусор. Инцидент произошел 27 декабря. В своем Facebook руководитель одесского отделения организации Сергей Стерненко опубликовал фотографии последствий акции националистов.
Вместо писем от неравнодушных одесситов на кованой ограде российского консульства появились оскорбительные и издевательские надписи, которые высмеивают страшную трагедию и гибель множества людей.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение рано утром в воскресенье, 25 декабря после того, как взлетел с сочинского аэродрома "Адлер". На борту воздушного судна, который следовал в сирийскую Латакию, находилось 92 человека, в том числе руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля Александрова и журналисты. Все находящиеся на борту люди погибли.
Анна Павлова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:36
Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе
-
13:03
Разбой, наркотики и искусство: полиция задержала похитителей картин Левитана
-
12:54
Под Волгоградом три женщины и мужчина избили и ограбили пенсионерку в её доме
-
12:51
Автомобилист спрыгнул с моста Волжской ГЭС
-
12:03
Захар Прилепин проведёт в Волгограде творческий вечер
-
11:53
Предновогодние советы докторов
-
11:35
Скрывавшийся должник и судебный пристав случайно встретились в магазине
-
11:17
СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии
-
10:25
В Советском районе дважды сбили пешехода
-
10:25
Пьяные коммунальщики устроили весёлые игры
-
10:16
Волгоградские автомобилисты организуют новогодний флешмоб
-
09:27
Спасатели нашли еще три тела на месте крушения Ту-154
-
03:27
Криштиану Роналду – игрок года по версии Globe Soccer Awards
-
02:53
Женская «молодежка» начала подготовку к МЧМ – 2017
Самое читаемое
-
13:36
Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе
-
13:03
Разбой, наркотики и искусство: полиция задержала похитителей картин Левитана
-
12:54
Под Волгоградом три женщины и мужчина избили и ограбили пенсионерку в её доме
-
12:51
Автомобилист спрыгнул с моста Волжской ГЭС
-
11:17
СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии
-
10:25
В Советском районе дважды сбили пешехода
-
09:27
Спасатели нашли еще три тела на месте крушения Ту-154
Последние комментарии
-
25 лет назад не стало СССР
-
30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских ... >>
-
-
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
-
Набирает обороты петиция за выдворение Божены Рынску из страны
-
Пьяные коммунальщики устроили весёлые игры
-
Один из них - водитель !!! >>
-