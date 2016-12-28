Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
28.12.2016 13:36

Радикалы

Вместо писем от неравнодушных одесситов, на кованой ограде консульства России в Одессе появились оскорбительные и издевательские надписи.

Как стало известно "СоцИнформБюро", несколько участников запрещенной в России организации "Правый сектор" уничтожили цветы, оставленные жителями в память о жертвах Ту-154 Минобороны РФ у консульства в Одессе. Все трогательные записки, говорящие о солидарности и скорби, радикалы выбросили в мусор. Инцидент произошел 27 декабря. В своем Facebook руководитель одесского отделения организации Сергей Стерненко опубликовал фотографии последствий акции националистов.

Вместо писем от неравнодушных одесситов на кованой ограде российского консульства появились оскорбительные и издевательские надписи, которые высмеивают страшную трагедию и гибель множества людей.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение рано утром в воскресенье, 25 декабря после того, как взлетел с сочинского аэродрома "Адлер". На борту воздушного судна, который следовал в сирийскую Латакию, находилось 92 человека, в том числе руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля Александрова и журналисты. Все находящиеся на борту люди погибли.

Анна Павлова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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