Уголовное дело Олега Михеева передано в суд Советского района
Генпрокуратура завершила рассмотрение дела о «Волгопромбанке» экс-руководителя волгоградского отделе....
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
На сегодняшнем заседании Гордумы Волгограда Андрей Бочаров предложил рассмотреть вопрос о повышении ....
|Виновник смертельного ДТП на Чекистов пытался оспорить приговор
|Скандалы и ЧП
|28.12.2016 16:26
|
Волгоградский областной суд рассмотрел обжалование приговора Ворошиловского районного суда в отношении Артема Бахмутова, насмерть сбившего двух человек летом на площади Чекистов.
Напомним, что 4 июля 2016 года Бахмутов протаранил остановку общественного транспорта "площадь Чекистов" и сбил 63-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. От полученных травм пешеходы скончались на месте происшествия.
27 октября 2016 года Ворошиловский районный суд вынес Бахмутову приговор. Он был осужден на 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда сторона защиты молодого человека посчитала слишком суровой и подала апелляцию. Адвокаты просили изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселению.
Однако Волгоградский областной суд обжалование не удовлетворил и оставил решение Ворошиловского суда без изменений. Приговор вступил в законную силу.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
16:26
Виновник смертельного ДТП на Чекистов пытался оспорить приговор
-
15:55
Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
-
15:18
Есть ли шанс перед Новым годом устроиться на работу?
-
15:00
Как отличить грипп от простуды?
-
14:28
В новогоднюю ночь волгоградский электротранспорт будет работать по особому расписанию
-
13:36
Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе
-
13:03
Разбой, наркотики и искусство: полиция задержала похитителей картин Левитана
-
12:54
Под Волгоградом три женщины и мужчина избили и ограбили пенсионерку в её доме
-
12:51
Автомобилист спрыгнул с моста Волжской ГЭС
-
12:03
Захар Прилепин проведёт в Волгограде творческий вечер
-
11:53
Предновогодние советы докторов
-
11:35
Скрывавшийся должник и судебный пристав случайно встретились в магазине
-
11:17
СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии
-
10:25
В Советском районе дважды сбили пешехода
Самое читаемое
-
16:26
Виновник смертельного ДТП на Чекистов пытался оспорить приговор
-
13:36
Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе
-
13:03
Разбой, наркотики и искусство: полиция задержала похитителей картин Левитана
-
12:54
Под Волгоградом три женщины и мужчина избили и ограбили пенсионерку в её доме
-
12:51
Автомобилист спрыгнул с моста Волжской ГЭС
-
11:17
СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии
-
10:25
В Советском районе дважды сбили пешехода
Последние комментарии
-
25 лет назад не стало СССР
-
30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских ... >>
-
-
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
-
Женская «молодежка» начала подготовку к МЧМ – 2017
-
Девчонки смотрите Россия_Латвия- отличное видео пособие, как играть))))) >>
-
-
Набирает обороты петиция за выдворение Божены Рынску из страны
-
Пьяные коммунальщики устроили весёлые игры
-
Один из них - водитель !!! >>
-