Виновник смертельного ДТП на Чекистов пытался оспорить приговор

Волгоградский областной суд рассмотрел обжалование приговора Ворошиловского районного суда в отношении Артема Бахмутова, насмерть сбившего двух человек летом на площади Чекистов.

Напомним, что 4 июля 2016 года Бахмутов протаранил остановку общественного транспорта "площадь Чекистов" и сбил 63-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. От полученных травм пешеходы скончались на месте происшествия.

27 октября 2016 года Ворошиловский районный суд вынес Бахмутову приговор. Он был осужден на 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда сторона защиты молодого человека посчитала слишком суровой и подала апелляцию. Адвокаты просили изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселению.

Однако Волгоградский областной суд обжалование не удовлетворил и оставил решение Ворошиловского суда без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

