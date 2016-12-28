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|Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154
|Скандалы и ЧП Главные новости
|28.12.2016 19:58
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На рисунке изображены падающий самолёт и находящийся в нём военный, произносящий звук "а-а-а-а". Подпись к карикатуре гласит "Репертуар военного хора расширяется", сообщает "СоцИнформБюро".
Стоить отметить, что это уже не далеко первые скандальные карикатуры журнала Charlie Hebdo. Так, в ноябре 2015 года Французский сатирический журнал опубликовал карикатуру, которая обыгрывает крушение российского пассажирского самолета над Синаем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это, что публикация журналом Charlie Hebdo карикатур на разбившийся в Египте российский самолет A321 является кощунством.
Также общественность в очередной раз содрогнулась, когда в сентябре прошлого года журнал опубликовал карикатуру на сирийского мальчика Айлана Курди. Ребенок утонул, когда лодка с сирийскими беженцами перевернулась у берегов Турции. Та фотография, на которой был изображен лежащий на побережье мертвый ребенок примерно 3-4-х лет, облетела многие мировые СМИ.
Надира Коннова
ФОТО: Официальный сайт журнала
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