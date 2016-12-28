Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154 Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
28.12.2016 19:58

Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в новом выпуске карикатуру на крушение самолёта Ту-154 Минобороны России.

На рисунке изображены падающий самолёт и находящийся в нём военный, произносящий звук "а-а-а-а". Подпись к карикатуре гласит "Репертуар военного хора расширяется", сообщает "СоцИнформБюро".

Стоить отметить, что это уже не далеко первые скандальные карикатуры журнала Charlie Hebdo. Так, в ноябре 2015 года Французский сатирический журнал опубликовал карикатуру, которая обыгрывает крушение российского пассажирского самолета над Синаем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это, что публикация журналом Charlie Hebdo карикатур на разбившийся в Египте российский самолет A321 является кощунством.

Также общественность в очередной раз содрогнулась, когда в сентябре прошлого года журнал опубликовал карикатуру на сирийского мальчика Айлана Курди. Ребенок утонул, когда лодка с сирийскими беженцами перевернулась у берегов Турции. Та фотография, на которой был изображен лежащий на побережье мертвый ребенок примерно 3-4-х лет, облетела многие мировые СМИ.

Надира Коннова

ФОТО: Официальный сайт журнала

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru