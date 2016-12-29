В Дубовском районе водитель автобуса вылетел на «встречку» под колеса грузовика

28 декабря около 5 вечера на 574 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, 57-летний водитель автобуса ПАЗ-32054 не справился с управлением и допустил занос. Из-за этого «пазик» вынесло на встречную полосу, где он совершил столкновение с грузовиком «Мерседес Бенц». После этого ПАЗ отбросило на автомобиль МАЗ-533605.

В результате аварии водитель ПАЗа был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области