Небезопасное использование обогревателя привело к смертельному пожару

29 декабря на пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании частного дома в поселке Госпитомник. На месте происшествия пожарные обнаружили, что горят домашние вещи. Ликвидировать возгорание пожарному расчету удалось только спустя полчаса.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, на месте происшествия было обнаружено тело погибшего 33-летнего мужчины.

Предполагаемой причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании обогревателя.

Юлия Соболева

Фото: МЧС России