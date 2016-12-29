Небезопасное использование обогревателя привело к смертельному пожару Печать
Скандалы и ЧП
29.12.2016 10:50

Небезопасное использование обогревателя привело к смертельному пожару

В Среднеахтубинском районе мужчина погиб из-за нарушения правил пожарной безопасности.

29 декабря на пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании частного дома в поселке Госпитомник. На месте происшествия пожарные обнаружили, что горят домашние вещи. Ликвидировать возгорание пожарному расчету удалось только спустя полчаса.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, на месте происшествия было обнаружено тело погибшего 33-летнего мужчины.

Предполагаемой причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании обогревателя.

Юлия Соболева
Фото: МЧС России

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