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|Вор вызвал слесарей, чтобы вскрыть замок в чужой квартире
|Скандалы и ЧП
|29.12.2016 13:44
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Вчера в полицию Ворошиловского района обратилась 35-летняя горожанка. Она сообщила, что в ее квартире взломали замок и украли 45 тысяч рублей.
В результате розыскных действий по горячим следам полиции удалось задержать 31-летнего безработного ранее судимого жителя Краснооктябрьского района.
Оказалось, что мужчина в этот день несколько раз позвонил в дверь потерпевшей и убедился, что ее нет дома. Затем он вызвал службу по вскрытию замков и убедил работников, что не может попасть к себе домой. Когда работы по демонтажу замка были завершены, злоумышленник спокойно зашел в квартиру в волгоградке и похитил деньги.
К моменту задержания мужчина успел потратить все деньги на новогодние подарки.
В результате в отношении волгоградца было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За данный инцидент ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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