Волгоградский чиновник осужден за мошенничество с имуществом детсада Печать
Скандалы и ЧП
29.12.2016 15:15

Волгоградский чиновник осужден за мошенничество с имуществом детсада

Суд приговорил экс-заместителя главы «Службы единого заказчика-застройщика Администрации Волгограда» к 2 годам колонии.

Сегодня Центральный районный суд Волгограда вынес приговор бывшему заместителю начальника «Службы единого заказчика-застройщика Администрации Волгограда» Сергею Тараканову по делу о мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным уголовного дела, Тараканов обратился к представителю фирмы, которая занималась поставкой оборудования в пищеблок детского сада Дзержинского района, с предложением о покровительстве.

Тараканов пообещал компании беспрепятственно принять в эксплуатацию оборудование и быстро произвести оплату по контрактам, если та заплатит 300 тысяч рублей.

Получить от компании деньги Тараканов смог, однако все происходило под наблюдением правоохранительных органов.

Прокуратура региона настаивала на 8 годах заключения по статье «Получение взятки». Однако Центральный районный суд переквалифицировал действия Тараканова на «Мошенничество».

В результате суд назначил Тараканову наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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