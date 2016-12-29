Волгоградский чиновник осужден за мошенничество с имуществом детсада

Сегодня Центральный районный суд Волгограда вынес приговор бывшему заместителю начальника «Службы единого заказчика-застройщика Администрации Волгограда» Сергею Тараканову по делу о мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным уголовного дела, Тараканов обратился к представителю фирмы, которая занималась поставкой оборудования в пищеблок детского сада Дзержинского района, с предложением о покровительстве.

Тараканов пообещал компании беспрепятственно принять в эксплуатацию оборудование и быстро произвести оплату по контрактам, если та заплатит 300 тысяч рублей.

Получить от компании деньги Тараканов смог, однако все происходило под наблюдением правоохранительных органов.

Прокуратура региона настаивала на 8 годах заключения по статье «Получение взятки». Однако Центральный районный суд переквалифицировал действия Тараканова на «Мошенничество».

В результате суд назначил Тараканову наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress