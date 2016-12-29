Прыгнувший с моста Волжской ГЭС оказался бизнесменом Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.12.2016 15:20

Прыгнувший с моста Волжской ГЭС оказался бизнесменом

Накануне, 28 декабря, около полудня водитель «Lexus», оставив авто на проезжей части, спрыгнул с моста Волжской ГЭС. По данным следствия, это был бизнесмен.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления СК, в связи с произошедшим организована доследственная проверка.

"В настоящее время органами следствия установлена личность мужчины, по всей видимости, совершившего суицид", - отметили в ведомстве.

По мнению следствия, водителем, решившимся на бесповоротный поступок, оказался 38-летний житель Волгограда, работающий директором одного из торговых центров Волжского. Тело бизнесмена до сих пор не найдено. Вероятнее всего волгоградец погиб, а его тело унесло течение, считают правоохранители.

Сейчас следователи устанавливают все детали для воссоздания полной картины случившегося. Опрашиваются родные и близкие погибшего, а также очевидцы трагедии. Выясняются причины, побудившие мужчины на столь отчаянный шаг.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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