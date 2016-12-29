Прыгнувший с моста Волжской ГЭС оказался бизнесменом



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления СК, в связи с произошедшим организована доследственная проверка.

"В настоящее время органами следствия установлена личность мужчины, по всей видимости, совершившего суицид", - отметили в ведомстве.



По мнению следствия, водителем, решившимся на бесповоротный поступок, оказался 38-летний житель Волгограда, работающий директором одного из торговых центров Волжского. Тело бизнесмена до сих пор не найдено. Вероятнее всего волгоградец погиб, а его тело унесло течение, считают правоохранители.

Сейчас следователи устанавливают все детали для воссоздания полной картины случившегося. Опрашиваются родные и близкие погибшего, а также очевидцы трагедии. Выясняются причины, побудившие мужчины на столь отчаянный шаг.





Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"