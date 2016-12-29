Прыгнувший с моста Волжской ГЭС оказался бизнесменом

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|29.12.2016 15:20
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"В настоящее время органами следствия установлена личность мужчины, по всей видимости, совершившего суицид", - отметили в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают все детали для воссоздания полной картины случившегося. Опрашиваются родные и близкие погибшего, а также очевидцы трагедии. Выясняются причины, побудившие мужчины на столь отчаянный шаг.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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