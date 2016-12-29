В Волгограде накрыли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Красноармейском районе города в складском помещении, арендуемого 24-летним волгоградцем, полицейские обнаружили 55 тыс. бутылок пищевых добавок, косметических лосьонов и дезинфицирующих средств емкостью по 100 мл.

В ходе осмотра помещений также было изъято более 3 тысяч пачек сигарет, 3,2 тысячи бутылок алкоголя различных брендов и 400 литров спиртосодержащей жидкости.

У предприниматели отсутствовали документы, подтверждающие законность происхождения продукции и ее безопасность, а акцизные марки вызвали сомнения в подлинности.

Образцы изъятой продукции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального ГУ МВД России. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее Роспотребнадзор постановил ограничить торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. Уже выпущено постановление главного санитарного врача России Анны Поповой "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции".

Согласно документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны приостановить на 30 дней продажу непищевой продукции, которая содержит больше 25% этилового спирта. Данное решение принято после массового отравления алкогольным суррогатом в Иркутске. 17 декабря там были зарегистрированы первые случаи отравления. Спустя пару дней в городе уже был введен чрезвычайный режим из-за резкого увеличения числа погибших от суррогата. Все пострадавшие принимали спиртовой концентрат для ванн "Боярышник". Всего погибло больше 70 человек.

Надира Коннова