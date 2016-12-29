36-летняя москвичка умерла после укола лидокаина на дому Печать
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29.12.2016 17:02

36-летняя москвичка умерла после укола лидокаина на дому

В Москве следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины после инъекции лидокаина.

Следственные комитет РФ по городу Москве завел уголовное дело после того, как сотрудник частной организации сделал женщине смертельный укол лидокаина.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СК России, утром во вторник, 27 декабря, 36-летняя женщина обратилась за медицинской помощью в одну из частных клиник города. Прибывший в квартиру дома по улице Кулакова города Москвы на вызов сотрудник сделал женщине инъекцию препарата "Лидокаин". Впоследствии после укола москвичке стало плохо. Несмотря на оказанную ей помощь, женщина скончалась на месте.

В ходе следствия было установлено, что у коммерческой организации не было лицензии на оказание неотложной врачебной медицинской помощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование по данному уголовному делу продолжается.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

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