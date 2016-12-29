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|36-летняя москвичка умерла после укола лидокаина на дому
|Скандалы и ЧП Главные новости
|29.12.2016 17:02
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Следственные комитет РФ по городу Москве завел уголовное дело после того, как сотрудник частной организации сделал женщине смертельный укол лидокаина.
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СК России, утром во вторник, 27 декабря, 36-летняя женщина обратилась за медицинской помощью в одну из частных клиник города. Прибывший в квартиру дома по улице Кулакова города Москвы на вызов сотрудник сделал женщине инъекцию препарата "Лидокаин". Впоследствии после укола москвичке стало плохо. Несмотря на оказанную ей помощь, женщина скончалась на месте.
В ходе следствия было установлено, что у коммерческой организации не было лицензии на оказание неотложной врачебной медицинской помощи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование по данному уголовному делу продолжается.
Надира Коннова
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