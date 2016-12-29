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|Новогоднюю ёлку украсили повешенными за шею игрушками
|Скандалы и ЧП Главные новости
|29.12.2016 18:31
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Как оказалось, работники не стали напрягаться с украшением дерева, хаотично обвесили его куклами и мягкими игрушками, обмотав вокруг их шей верёвки и ленты.
Председатель правления ТСЖ Елена Орлова объяснила неоднозначное убранство ели.
"Игрушки вешали двое таджиков. Им быстрее всё сделать надо — они не больно-то эстетику соблюдают или что-то там ещё", - отмахнулась Орлова, добавив, что исправлять ситуацию она не будет.
Также, по словам председателя, искусственная ель вместе с украшениями уже на протяжении 12 лет «радуют» жителей близлежащих домов, и естественно, что старые игрушки выглядя потрёпанными.
Один из жильцов соседнего дома, привыкший к подобным украшениям дворовой ели, лаконично прокомметировал ситуацию.
- Восток - дело тонкое, - резонно заметил мужчина.
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