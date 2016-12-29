Новогоднюю ёлку украсили повешенными за шею игрушками

Как оказалось, работники не стали напрягаться с украшением дерева, хаотично обвесили его куклами и мягкими игрушками, обмотав вокруг их шей верёвки и ленты.

Председатель правления ТСЖ Елена Орлова объяснила неоднозначное убранство ели.

"Игрушки вешали двое таджиков. Им быстрее всё сделать надо — они не больно-то эстетику соблюдают или что-то там ещё", - отмахнулась Орлова, добавив, что исправлять ситуацию она не будет.

Также, по словам председателя, искусственная ель вместе с украшениями уже на протяжении 12 лет «радуют» жителей близлежащих домов, и естественно, что старые игрушки выглядя потрёпанными.

Один из жильцов соседнего дома, привыкший к подобным украшениям дворовой ели, лаконично прокомметировал ситуацию.

- Восток - дело тонкое, - резонно заметил мужчина.



Лилия Финько