Новогоднюю ёлку украсили повешенными за шею игрушками Печать
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29.12.2016 18:31

Новогоднюю ёлку украсили повешенными за шею игрушками

Жители дома №34, расположенного на улице Тверитина в Екатеринбурге, очень удивились, когда, выйдя во двор, обнаружили, каким образом украсили ёлку коммунальщики.

Как оказалось, работники не стали напрягаться с украшением дерева, хаотично обвесили его куклами и мягкими игрушками, обмотав вокруг их шей верёвки и ленты.

Председатель правления ТСЖ Елена Орлова объяснила неоднозначное убранство ели. Ёлка в Екатеринбурге

"Игрушки вешали двое таджиков. Им быстрее всё сделать надо — они не больно-то эстетику соблюдают или что-то там ещё", - отмахнулась Орлова, добавив, что исправлять ситуацию она не будет.

Также, по словам председателя, искусственная ель вместе с украшениями уже на протяжении 12 лет «радуют» жителей близлежащих домов, и естественно, что старые игрушки выглядя потрёпанными.

Один из жильцов соседнего дома, привыкший к подобным украшениям дворовой ели, лаконично прокомметировал ситуацию.

- Восток - дело тонкое, - резонно заметил мужчина. 


Лилия Финько

 

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