Под Волгоградом пожар унёс жизнь мужчины

Трагедия произошла 29 декабря в селе Матышево в Руднянском районе Волгоградской области.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального МЧС России, накануне около 09:58 загорелся частный дом на улице Остров. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит одна из комнат дома. В 10:21 огнеборцы справились с пожаром. При осмотре помещения было найдено тело погибшего 62-летнего мужчины. Эксперты полагают, что причиной трагедии послужила неправильная эксплуатация электронагревателя.

Лилия Финько Фото: МЧС России Следующая >