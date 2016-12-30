Под Волгоградом пожар унёс жизнь мужчины Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
30.12.2016 09:46

Под Волгоградом пожар унёс жизнь мужчины

Трагедия произошла 29 декабря в селе Матышево в Руднянском районе Волгоградской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального МЧС России, накануне около 09:58 загорелся частный дом на улице Остров.

Прибывшие пожарные обнаружили, что горит одна из комнат дома. В 10:21 огнеборцы справились с пожаром. При осмотре помещения было найдено тело погибшего 62-летнего мужчины.

Эксперты полагают, что причиной трагедии послужила неправильная эксплуатация электронагревателя.


Лилия Финько

Фото: МЧС России

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