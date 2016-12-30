Что готовить на праздничный стол Огненного Петуха
Главный вопрос, который волнует всех хозяек: что готовить на праздничный стол и как встречать новый ....
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|За один вечер в Красноармейском районе произошло два смертельных ДТП
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|30.12.2016 10:27
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В результате ДТП 36-летний пассажир иномарки скончался в карете скорой помощи. Его другу повезло больше — 26-летний пассажир иномарки с травмами был госпитализирован.
Лилия Финько
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области
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