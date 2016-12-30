За один вечер в Красноармейском районе произошло два смертельных ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
30.12.2016 10:27

За один вечер в Красноармейском районе произошло два смертельных ДТП

Обе трагедии случились 29 декабря с разницей в несколько часов в самом южном районе города.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 18:20 36-летний мужчина за рулём «Лада-Приора», двигался по проспекту Героев Сталинграда в сторону улицы Арсеньева.

Напротив дома № 72 водитель наехал на 48-летнюю женщину, которая решила перейти проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда женщина-пешеход скончалась на месте до прибытия кареты скорой помощи.

Позднее, в 22:30, на улице Удмуртская страшная авария унесла жизнь молодого пассажира.

22-летний волгоградец за рулём автомобиля «BMW 745» двигался по улице Удмуртская в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ. Напротив дома № 51 иномарку занесло на столб, а потом от удара развернуло и отбросило на припаркованный автомобиль «ВАЗ-2114».

В результате ДТП 36-летний пассажир иномарки скончался в карете скорой помощи. Его другу повезло больше — 26-летний пассажир иномарки с травмами был госпитализирован.

 

Лилия Финько

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

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