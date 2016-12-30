Инцидент, унесший 10 декабря под Волгоградом жизни двух детей и отправивший в реанимацию беременную женщину, мужчину и бабушку, стал основой для возбуждений уголовного дела.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», следствие приняло решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Та трагедия, как установили следователи, случилась из-за несанкционированного подключения к уличной трубе газоснабжения на улице Шимлянникова в Дубовке. В итоге ночью 10 декабря в одном из домов произошла утечка угарного газа, от которого один из детей скончался на месте. Его двухлетний двоюродный брат умер в больнице. 22-летняя беременная мать последнего, а также его 29-летний отец и 61-летняя бабушка в тяжёлом состоянии были доставлены в реанимации.

Руководитель следственного отдела по Дубовскому району СК РФ Роман Шестопалов подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела, однако его детали раскрывать отказался.





Лилия Финько

Фото: архив СК России