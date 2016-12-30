В Москве один сотрудник Росгвардии убит, второй ранен в результате нападения Печать
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30.12.2016 11:41

В Москве один сотрудник Росгвардии убит, второй ранен в результате нападения

СК России по городу Москве расследует уголовное дело, возбужденное по факту нападения на сотрудников Росгвардии.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на СК России по городу Москве, вечером в четверг, 29 декабря, на территории ТиНАО при проверке документов группа лиц выстрелила из оружия по наряду вневедомственной охраны Росгвардии. В результате происшествия один сотрудник погиб, а второй получил ранение и был госпитализирован.

В настоящее время, благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного СУ СК России по городу Москве, а также сотрудников столичной полиции и Росгвардии, все причастные к совершению данного преступления установлены и задержаны. Сейчас с их участием проводятся следственные действия. При допросе задержанные дали признательные показания. Уже в самое ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование данного уголовного дела продолжается.

Надира Коннова
ФОТО: СК России по городу Москве

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