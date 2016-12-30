В Волгограде 18-летние автоворы угнали "десятку" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
30.12.2016 13:46

В Волгограде 18-летние автоворы угнали

Инцидент произошел в Ворошиловском районе Волгограда в четверг, 29 декабря.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в дежурную часть отдела полиции №5 Ворошиловского района города Волгограда обратился 22-летний местный житель. Заявитель сообщил, что неизвестные угнали принадлежащий ему автомобиль "ВАЗ-2110", припаркованный возле подъезда жилого дома.

Полицейским удалось задержать подозреваемых в угоне неподалеку от места совершения преступления. Автоугонщиками оказались двое 18-летних жителей города Краснослободска. Когда они увидели сотрудников полиции, то бросили автомобиль и попытались скрыться, однако были задержаны.

Как оказалось, злоумышленники разбили водительское стекло автомашины, чтобы похитить из салона аудиоаппаратуру. Парни увидели, что в замке зажигания оставлены ключи и решили покататься по городу.

Угнанный автомобиль уже возвращен в технически исправном состоянии законному владельцу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надира Коннова

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